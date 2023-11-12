Четыре лучших утренних привычки долгожителей

Некоторые самые простые привычки могут вам помочь прожить дольше. Вот какие изменения вам нужно внести в свой распорядок дня.

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Начинайте утро с питательного завтрака. Например, это может быть овсянка. Можете добавить в неё миндаль, корицу, кленовый сироп.

Проводите время с близкими. Люди, проживающие в «голубых зонах», ставят семью на первое место.

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Пейте кофе. Никойцы, икарийцы и сардинцы своё утро начинают с чашки чуть подслащённого кофе без сливок. Также научно доказано, что употребление кофе - отличный способ поднять настроение с утра на весь день. Известно, что кофе уменьшает воспаление, помогает при депрессии, содержит антидепрессанты.

Ставьте цели на день. Исследования показывают, что пожилые, которые ставят перед собой чёткую цель или чёткие цели, обычно живут дольше, чем те, кто этого не делает.