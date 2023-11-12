Как сидеть и спать, чтобы не болела спина
Даже не знаем, чем бы занимались массажисты, если бы не боль в спине, с которой мы сталкиваемся регулярно. К счастью, чаще всего дело не в серьезных проблемах со здоровьем, а всего лишь в неправильном положении тела во время сна или сидячей работы. Как предупредить неприятные ощущения, на просторах Telegram рассказал невропатолог и реабилитолог Антон Киселев.
Спать, по словам эксперта, лучше с подушкой: шея не должна быть абсолютно прямой: «Если мы используем адекватную подушку, то воссоздаем природный изгиб шеи, и она отдыхает. Лучше всего использовать ортопедическую подушку. Ее отличие лишь в материале, который будет всю ночь поддерживать актуальную высоту для шеи».
Также эксперт поделился лайфхаком, как найти тот самый стул, с которым спина не будет болеть: «Длины самой сидушки должно хватить, чтобы колено можно было согнуть и опустить, нога не пережимается. Нельзя сидеть на краю стула». Кроме того, должен быть поясничный упор. Если он не предусмотрен, валик под поясницу делается, например, из полотенца, которое при желании можно вложить в чехол от зонта. Получится идеальный по размеру валик, который останется только закрепить на стуле. А вот стандартные валики для шеи в этом случае использовать не стоит — слишком они большие.