Как сидеть и спать, чтобы не болела спина

Даже не знаем, чем бы занимались массажисты, если бы не боль в спине, с которой мы сталкиваемся регулярно. К счастью, чаще всего дело не в серьезных проблемах со здоровьем, а всего лишь в неправильном положении тела во время сна или сидячей работы. Как предупредить неприятные ощущения, на просторах Telegram рассказал невропатолог и реабилитолог Антон Киселев.

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Спать, по словам эксперта, лучше с подушкой: шея не должна быть абсолютно прямой: «Если мы используем адекватную подушку, то воссоздаем природный изгиб шеи, и она отдыхает. Лучше всего использовать ортопедическую подушку. Ее отличие лишь в материале, который будет всю ночь поддерживать актуальную высоту для шеи».