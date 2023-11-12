Тренер посоветовала женщинам упражнения с гирей для прокачки ягодиц
Тренер Надежда Ахметова посоветовала упражнения, которые помогут женщинам накачать ягодицы. Ее слова приводит «Чемпионат».
Специалист рекомендовала выполнять комплекс упражнений с гирей. Первое упражнение — выпады на месте с гирей в одной руке. Затем Ахметова предложила делать приседания сумо с гирей. При их выполнении ноги должны быть шире плеч с развернутыми по диагонали носками, в нижней точке бедра должны быть параллельно полу. Также тренер посоветовала делать классический ягодичный мост с утяжелением.
Кроме того, Ахметова посоветовала выполнять болгарские выпады с гирей. Заключительное упражнение комплекса — классические приседания с утяжелением.
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