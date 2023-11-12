Тренер посоветовала женщинам упражнения с гирей для прокачки ягодиц

Специалист рекомендовала выполнять комплекс упражнений с гирей. Первое упражнение — выпады на месте с гирей в одной руке. Затем Ахметова предложила делать приседания сумо с гирей. При их выполнении ноги должны быть шире плеч с развернутыми по диагонали носками, в нижней точке бедра должны быть параллельно полу. Также тренер посоветовала делать классический ягодичный мост с утяжелением.