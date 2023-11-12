Фитнес-эксперт назвала лучшую тренировку для мужчин после 40 лет

Анастасия Юрпалова, нутрициолог и фитнес-эксперт из Men Today, выделила оптимальную экспресс-тренировку для мужчин старше 40 лет, сообщает Men Today, пишет «[Лента.Ру].

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По словам Юрпаловой, наилучший эффект достигается с использованием высокоинтенсивных интервальных тренировок. Она предложила начать тренировку с бега с высоким подниманием коленей, затем выполнить десять приседаний и десять отжиманий. Также в режиме ускоренного тренировочного процесса рекомендуется включить подъемы ног из лежачего положения и удержание планки в течение двадцати секунд.

Эксперт подчеркнула, что уровень мышечной массы у мужчин постепенно снижается после 40 лет. Регулярные тренировки, по ее мнению, не только поддерживают и увеличивают мышечную массу, но и способствуют сохранению здоровья костей и суставов. Она добавила, что тренировки эффективны в предотвращении остеопороза и других заболеваний опорно-двигательного аппарата.