Диетолог назвала продукт, который заменит дорогие витамины из аптеки

Диетолог Сорокина назвала продукт, который заменит гору дорогих витаминов из аптеки
Врач-диетолог Марина Сорокина назвала продукт, который легко заменит целую гору дорогих витаминов из аптеки.
В интервью изданию «Кубанские новости» она рассказала, что речь идёт о листовой зелени, являющейся лучшим дополнением к еде.
«Петрушка, кинза, базилик, руккола и другие зелёные листики оказывают исключительно благоприятное воздействие на здоровье человека, – подчеркнула специалист. – В некоторых случаях они даже помогут быстро восстановиться после тяжёлой болезни.
По словам медика, базилик, салат, петрушка, кинза и другие травы, которые можно добавлять в супы, салаты и вторые блюда, так как они являются настоящим кладезем полезных нутриентов.
В частности, в них содержатся витамин А, который помогает сберечь острое зрение и предотвратить развитие патологий глаз; витамин С, необходимый для укрепления иммунной системы; кальций, важный для правильного развития костей у детей и снижения рисков переломов у взрослых; калий, незаменимый для укрепления стенок кровеносных сосудов и профилактики инсульта, а также магний и витамины группы В, важные для борьбы со стрессом, бессонницей и депрессией.
«Кроме того, в зелени много антиоксидантов. Благодаря им существенно снижаются риски развития онкологических заболеваний и замедляются процессы старения организма», – резюмировала Сорокина.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», диетолог Андрей Лысенков рассказал о самом полезном для здоровья продукте.