Диетолог назвала продукт, который заменит дорогие витамины из аптеки

«Петрушка, кинза, базилик, руккола и другие зелёные листики оказывают исключительно благоприятное воздействие на здоровье человека, – подчеркнула специалист. – В некоторых случаях они даже помогут быстро восстановиться после тяжёлой болезни.

По словам медика, базилик, салат, петрушка, кинза и другие травы, которые можно добавлять в супы, салаты и вторые блюда, так как они являются настоящим кладезем полезных нутриентов.

В частности, в них содержатся витамин А, который помогает сберечь острое зрение и предотвратить развитие патологий глаз; витамин С, необходимый для укрепления иммунной системы; кальций, важный для правильного развития костей у детей и снижения рисков переломов у взрослых; калий, незаменимый для укрепления стенок кровеносных сосудов и профилактики инсульта, а также магний и витамины группы В, важные для борьбы со стрессом, бессонницей и депрессией.