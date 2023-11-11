Названы 7 простых продуктов, которые помогут улучшить сон

Врач-диетолог Молли Хембри перечислила продукты, регулярное употребление которых поможет улучшить ночной сон.

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В первую очередь специалист рекомендует употреблять вишню, ведь в ней содержится главный гормон сна — мелатонин. Так, обычный вишневый сок на ночь поможет продлить сон и решить проблему с внезапными пробуждениями. Этот же гормон находится и в помидорах, добавила диетолог.

Крепче спать также помогает киви. Если есть этот фрукт каждый день в течение четырех недель, то качество сна заметно улучшится.

Внести свой вклад в комфортный ночной отдых также могут индейка и лосось. С легким пробуждением поможет белок альфа-лактальбумин, который содержится в молочном йогурте. Также диетолог посоветовала есть тыквенные семечки, чтобы укрепить нервную систему, передает портал «Eat this».

Врач-сомнолог Павел Кудинов рассказал, как использование гаджетов влияет на качество сна. Он пояснил, что свет, который исходит от дисплеев электронных устройств, нарушает выработку гормона сна (мелатонина) в организме.