Этот древнерусский напиток поможет справиться с ОРВИ

И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала в интервью Life.ru о пользе сбитня — популярного древнерусского напитка, который согревал и спасал от простуды зимой и отлично утолял жажду летом.

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В состав напитка входит мёд, вода и целебные травы. Самым распространённым является сочетание ромашки, мяты, зверобоя и шалфея.

Такие травы оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Также можно добавить в напиток иван-чай, мелиссу, чабрец, листья смородины.

Специи входящие в состав напитка (корица, гвоздика, кардамон) окажут бодрящее и противовоспалительное воздействие. В сбитень можно добавить и имбирь, однако важно учитывать, что он противопоказан людям с воспалением ЖКТ. Также возможны аллергические реакции на некоторые специи.