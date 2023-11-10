Этот древнерусский напиток поможет справиться с ОРВИ, успокоит и наладит пищеварение
И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала в интервью Life.ru о пользе сбитня — популярного древнерусского напитка, который согревал и спасал от простуды зимой и отлично утолял жажду летом.
В состав напитка входит мёд, вода и целебные травы. Самым распространённым является сочетание ромашки, мяты, зверобоя и шалфея.
Такие травы оказывают положительное влияние на работу сердечно-сосудистой, пищеварительной и нервной систем. Также можно добавить в напиток иван-чай, мелиссу, чабрец, листья смородины.
Специи входящие в состав напитка (корица, гвоздика, кардамон) окажут бодрящее и противовоспалительное воздействие. В сбитень можно добавить и имбирь, однако важно учитывать, что он противопоказан людям с воспалением ЖКТ. Также возможны аллергические реакции на некоторые специи.
Наконец, мёд богат различными витаминами и микроэлементами и о его пользе всем и так хорошо известно.