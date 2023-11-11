Любая деятельность полезнее для сердца, чем сидение. Даже сон

Небольшие изменения в ежедневном двигательном режиме могут значительно улучшить состояние здоровья сердца, говорится в исследовании, проведенном при поддержке Британского фонда сердца. Проанализировав данные 15 246 участников из пяти стран, авторы исследования определили иерархию поведения, способствующую улучшению здоровья сердца в течение 24 часов.

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На первом месте оказалась умеренная активность, затем легкая активность, стоячая работа и сон, в то время как сидячий образ жизни оказывал неблагоприятное воздействие. Даже минимальный пятиминутный переход от сидячего образа жизни к умеренно-активному показал заметную пользу. В исследовании подчеркивается, что интенсивность имеет значение, причем эффективными оказываются такие виды деятельности, как бодрая ходьба или подъем по лестнице.

Исследование подтверждает идею о том, что включение небольших регулярных «перекусов» активностью в повседневную жизнь может привести к ощутимому улучшению здоровья сердца.