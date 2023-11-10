Диетолог дала советы, как не располнеть на макаронах

Макароны — это богатый углеводами продукт, но при соблюдении ряда условий они могут стать хорошим дополнением к сбалансированному питанию, рассказала в беседе с aif.ru врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева. По ее словам, не навредят фигуре макароны из цельнозерновой муки, приготовленные al dente.

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Лучше всего покупать макароны, изготовленные из муки твердых сортов пшеницы. Еще полезнее макароны из цельнозерновой муки — в них больше клетчатки и витаминов группы В, — объяснила эксперт.

Полезны также различные добавки, в том числе шпинат, томаты, а также экстракт водоросли спирулины, продолжила диетолог. А макароны из гречневой или бобовой муки содержат много белка.

Еще одним условием специалист назвала правильное приготовление. Макароны лучше слегка недоварить, такой метод кулинары называют al dente. В этом случае углеводы усваиваются медленнее, уровень глюкозы в крови резко не повышается, что является плюсом для метаболизма. Подавать к макаронам можно овощи, томатный соус с приправами и нежирным мясным фаршем или сыры нежирных сортов. Кроме того, по словам Солнцевой, в «макаронной диете» важно соблюдать чувство меры.

Половину вашей ежедневной тарелки должны составлять некрахмалистые овощи, <...> около четверти тарелки — белковая пища, и оставшаяся четверть — высокоуглеводная пища, куда как раз и могут войти макароны. Так что несколько раз в неделю вполне можно позволить себе свою любимую пасту, — резюмировала диетолог.