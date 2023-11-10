Диетолог назвала продукты, которые могут вызвать ожирение

Каждый человек, который беспокоится о своем здоровье, должен осознанно подходить к составлению рациона. К сожалению, многие не задумываются о том, что едят: их ужины полны углеводов, а каждый прием пищи заканчивается десертом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Ольги Рединой, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы не набрать лишних килограммов, а какие, наоборот, важны для поддержания тела в тонусе.

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Опасные для фигуры продукты

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По словам диетолога, самая опасная для фигуры пища — та, что содержит большое количество углеводов. К ней относятся все сладкие блюда.

— Ни для кого не секрет, что сдобная выпечка, торты, мороженое и любые другие сладости негативно влияют на вес. Если человек злоупотребляет этими продуктами, а также ведет малоактивный образ жизни, то со временем у него может развиться ожирение, — сказала Редина.

Кроме того, к набору избыточного веса может привести злоупотребление алкоголем. Специалист подчеркнула, что многие алкогольные напитки имеют высокую калорийность. А также они усиливают аппетит и заставляют человека закусывать жирной и калорийной пищей в неограниченном количестве. Также к ожирению могут привести сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат большое количество скрытого сахара.

Помимо этого, по словам Рединой, к набору веса может привести употребление:

жаренных на масле продуктов;

фастфуда;

соусов;

чипсов и сухариков;

полуфабрикатов;

колбас и сосисок.

— Эти продукты нужно исключить из рациона питания или сократить до минимума, потому что их злоупотребление приведет к быстрому набору веса и ожирению, — предупредила врач.

Какие продукты помогают сбросить вес

Однако есть еда, которая, наоборот, помогает снизить вес. К ней относятся молочные продукты: в их составе есть кальций, который сжигает жир. При этом молочные продукты хорошо насыщают организм и дают энергию на длительное время. Это помогает не съедать лишнего в течение дня.

Собеседница «ВМ» также посоветовала включать в рацион грейпфруты. Эти цитрусовые станут хорошими помощниками в борьбе с лишним весом, в них много полезных веществ. Желающим похудеть диетолог предложила пить больше зеленого чая.