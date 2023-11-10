Диетолог назвала продукты, которые могут вызвать ожирение

Диетолог Редина назвала топ-10 продуктов, которые могут вызвать ожирение
Каждый человек, который беспокоится о своем здоровье, должен осознанно подходить к составлению рациона. К сожалению, многие не задумываются о том, что едят: их ужины полны углеводов, а каждый прием пищи заканчивается десертом. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Ольги Рединой, какие продукты нужно исключить из рациона, чтобы не набрать лишних килограммов, а какие, наоборот, важны для поддержания тела в тонусе.
Опасные для фигуры продукты
По словам диетолога, самая опасная для фигуры пища — та, что содержит большое количество углеводов. К ней относятся все сладкие блюда.
— Ни для кого не секрет, что сдобная выпечка, торты, мороженое и любые другие сладости негативно влияют на вес. Если человек злоупотребляет этими продуктами, а также ведет малоактивный образ жизни, то со временем у него может развиться ожирение, — сказала Редина.
Кроме того, к набору избыточного веса может привести злоупотребление алкоголем. Специалист подчеркнула, что многие алкогольные напитки имеют высокую калорийность. А также они усиливают аппетит и заставляют человека закусывать жирной и калорийной пищей в неограниченном количестве. Также к ожирению могут привести сладкие газированные напитки и пакетированные соки, которые содержат большое количество скрытого сахара.
Помимо этого, по словам Рединой, к набору веса может привести употребление:
- жаренных на масле продуктов;
- фастфуда;
- соусов;
- чипсов и сухариков;
- полуфабрикатов;
- колбас и сосисок.
— Эти продукты нужно исключить из рациона питания или сократить до минимума, потому что их злоупотребление приведет к быстрому набору веса и ожирению, — предупредила врач.
Какие продукты помогают сбросить вес
Однако есть еда, которая, наоборот, помогает снизить вес. К ней относятся молочные продукты: в их составе есть кальций, который сжигает жир. При этом молочные продукты хорошо насыщают организм и дают энергию на длительное время. Это помогает не съедать лишнего в течение дня.
Собеседница «ВМ» также посоветовала включать в рацион грейпфруты. Эти цитрусовые станут хорошими помощниками в борьбе с лишним весом, в них много полезных веществ. Желающим похудеть диетолог предложила пить больше зеленого чая.
— В нем содержится много катехинов, которые ускоряют обмен веществ. Нужно выпивать четыре–пять чашек в день, чтобы процесс похудения значительно ускорился, — добавила Редина.