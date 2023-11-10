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Врач Королева посоветовала включить в рацион капусту для "обновления" организма

Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала россиянам чаще есть капусту, которая очень полезна - она способствует детоксикации и "обновлению" организма.

Врач посоветовала включить в рацион капусту для "обновления" организма
© Российская Газета

По словам эксперта, среди микроэлементов, содержащихся в данном овоще, особую ценность представляет сера - благодаря ей уровень глутатиона (антиоксидант) в организме будет на уровне, необходимом для очищения организма.

Блюда из капусты благоприятно воздействуют на печень. Также они усиливают метаболизм - обменные процессы ускоряются.

"Если в вашем рационе присутствует капуста, организм быстрее будут покидать выполнившие свою функцию метаболиты (продукты обмена веществ). Данный процесс будет происходить своевременно", - объяснила Королева.

И добавила, что "сера позволит избежать хронической интоксикации". Особенно это актуально, если вы живете в неблагополучных с точки зрения экологии промышленных районах - рядом с ними много источников солей тяжелых металлов, напомнила врач в интервью радио Sputnik.