Врач посоветовала включить в рацион капусту для "обновления" организма

Врач-диетолог Маргарита Королева посоветовала россиянам чаще есть капусту, которая очень полезна - она способствует детоксикации и "обновлению" организма.

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По словам эксперта, среди микроэлементов, содержащихся в данном овоще, особую ценность представляет сера - благодаря ей уровень глутатиона (антиоксидант) в организме будет на уровне, необходимом для очищения организма.

Блюда из капусты благоприятно воздействуют на печень. Также они усиливают метаболизм - обменные процессы ускоряются.

"Если в вашем рационе присутствует капуста, организм быстрее будут покидать выполнившие свою функцию метаболиты (продукты обмена веществ). Данный процесс будет происходить своевременно", - объяснила Королева.