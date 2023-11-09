Диетолог раскрыла пользу черного риса
Черный рис может защитить от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск рака. Однако продукт может нанести и вред здоровью, особенно кишечнику. Об этом рассказала диетолог Изабель Васкес из Университета Ла Саль в материале журнала Health.
Черный, или фиолетовый рис, обладает таким цветом из-за антоцианов. Эти вещества – мощные антиоксиданты, защищающие клетки и снижающие окислительный стресс – фактор риска рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что антоцианы снижают вероятность сердечного приступа у пациентов старше 65 лет.
Испытания показали, что употребление большого количества цельных зерен связано с пониженным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. Также цельнозерновые продукты, в том числе черный рис, содержат большое количество клетчатки, что снижает уровень холестерина в крови.
Однако черный рис противопоказан людям с болезнями ЖКТ, например, синдромом раздраженного кишечника. Продукт может вызвать раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта. Если же есть черный рис совместно с другими продуктами, богатыми клетчаткой, то блюдо может привести к чрезмерно активной моторике ЖКТ.