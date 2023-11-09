Названо неожиданное свойство чеснока

«Концентрация активных ингредиентов повышается в таком ферментированном чесноке от трех до восьми раз, то есть количество полезного вещества увеличивается», — отметил врач. «Черный чеснок обыграл по всем статьям белый, да еще и не создает запаха», — подчеркнула Малышева.