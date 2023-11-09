Диетолог рассказал, какое питание увеличивает риск развития рака

Диетолог Алексей Кабанов предупреждает о том, что неправильное питание и лишний вес могут увеличить риск развития раковых заболеваний. Об этом сообщает "АиФ".

Он отмечает, что "западная диета" с ее избытком мяса, соли и сахара может быть особенно опасной для здоровья. Также опасна "диета бедняков", которая включает в себя фастфуд, полуфабрикаты и низкокачественные продукты. Помимо этого, лишний вес также увеличивает риск развития онкологии.