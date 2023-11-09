Врач перечислил критерии безопасной зимней обуви

Материал верха обуви должен быть водонепроницаемым, чтобы защищать ноги от снега, дождя и льда, рассказал травматолог-ортопед сети ортопедических салонов «Ортека» Михаил Игнатов. Критерии безопасной зимней обуви он перечислил «Ленте.ру».

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Важно отдавать предпочтение натуральным материалам: для верха обуви подойдут кожа или чубук, а для внутренней подкладки — шерсть, отметил Игнатов. По словам врача, так ноги не будут потеть, что поможет избежать развития грибка.

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При этом утверждение о том, что в зимней обуви должен быть значительный запас для воздуха, специалист назвал мифом. Чтобы ногам было комфортно, ботинок может быть больше ноги максимум на сантиметр, объяснил травматолог-ортопед.

От обуви, которая должна разноситься, лучше отказаться. В зимней обуви должно быть комфортно с первых дней носки

Игнатов обратил внимание на то, что примерять обувь лучше во второй половине дня, когда стопа более распластана. На примерку лучше брать с собой носки или колготки такой толщины, какую планируется носить каждый день с зимней обувью.

Подошва должна быть гибкой и иметь достаточную амортизацию для смягчения ударов при ходьбе. Важно, чтобы подошва имела или специальное противоскользящее покрытие или глубокий протектор (от пяти миллиметров), чтобы иметь качественное сцепление с поверхностью земли.

Михаил Игнатов

Врач также призвал выбирать обувь с устойчивым задником и усиленной боковой поддержкой. Если нога зафиксирована в обуви, то риск травм и растяжений значительно снижается. Собеседник «Ленты.ру» посоветовал отказаться от зимней обуви на каблуках, так как они могут стать причиной вывихов, падений, растяжений и разрывов связок.

не выше 4 сантиметров составляет оптимальная высота каблука зимней обуви

Напоследок эксперт добавил, что ортопедическая стелька — оптимальное решение для комфортной походки. «Пробираться через сугробы или балансировать на льду — испытание для ног и позвоночника. Для зимней обуви подойдут стельки с поддержкой продольного и поперечного свода стопы. Они обеспечат перераспределение нагрузки, когда приходится следить за каждым шагом», — заключил Игнатов.