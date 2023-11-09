Какие побочные эффекты могут быть у вакцин

Многие откладывают вакцинацию из-за того, что опасаются плохого самочувствия после процедуры, боли в руке, усталости. Но важно понимать, что большая часть побочных эффектов проходит через день-два.

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По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, у большинства людей после прививки серьёзных побочных эффектов не бывает. Тип и частота побочных эффектов при этом могут варьироваться в зависимости от типа вакцины, возраста человека и общего состояния его здоровья.

К наиболее частым побочным эффектам вакцин относят: болезненность, покраснение или припухлость в месте укола, лёгкую лихорадку, озноб, усталость либо лёгкие боли в теле и мыщцах, головную боль, тошноту либо лёгкое расстройство желудка. Обморок тоже встречается, но реже.

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Но почему вакцины имеют побочные эффекты? Дело в том, что они помогают организму научиться бороться с болезнью без заражения «полноценной» инфекцией. Побочные же эффекты чаще всего как раз указывают на то, что тело начинает вырабатывать иммунитет против болезни.