Кому и почему можно ходить без шапки в холод

Врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая рассказала, кому можно отказаться от ношения головного убора в холодное время года. По словам эксперта, многие люди, которые не носят шапки, могут столкнуться с переохлаждением.

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Может возникнуть негативная реакция со стороны шейного отдела позвоночника, ткани головы и кожных покровов. Холод вызывает сосудистый и венозный спазм, нарушает приток и отток, при этом у человека возникают болевые ощущения.

— Если люди привыкли ходить без шапки, то это должна быть натренированная кожа головы. Это зависит также от волосяного покрова, — отметила Бурнацкая в комментарии РИАМО.

Эксперт уточнила, что люди с длинными густыми волосами меньше ощущают холод, чем те, у кого короткая стрижка или оголена определенная часть лица и шеи.