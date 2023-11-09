Как не заболеть зимой

В межсезонье заболеваемость гриппом и ОРВИ ожидаемо возрастает. Как уберечься от инфекций и вирусов, рассказывает врач.

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Сезонные заболевания начали "косить" омичей. Люди заражаются характерными для осенне-зимнего периода острыми респираторными заболеваниями, которые провоцируют различные вирусы.

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Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи БУЗОО городская поликлиника № 8 Максим Казанцев, чтобы узнать, как защититься от болезни и что предпринять, чтобы организм мог сам сопротивляться сезонным инфекциям.

- Максим, расскажите, при каких симптомах можно лечиться самостоятельно и не обращаться к врачу?

- Самостоятельно лечиться не нужно, ведь даже самые лёгкие проявления ОРВИ или гриппа при сердечно-сосудистых заболеваниях могут привести к серьёзным последствиям. Только врач может распознать заболевание и понять, как предотвратить осложнения. Не стоит бояться вызвать врача или обратиться в поликлинику к терапевту и, так сказать, увеличить нагрузку на первичное звено. Оправданно будет при лёгких симптомах обратиться к специалисту и получить квалифицированную помощь, чем побояться при температуре 37 градусов вызвать врача, а после загреметь в больницу и "увеличить нагрузку" на стационарное звено, реанимацию.

- Что можно предпринять для облегчения симптомов, пока ждёшь врача?

- Первая помощь для облегчения симптомов ОРВИ всем известна:

полоскание горла настоями ромашки, шалфея, календулы, раствором соли, соды или фурацилина, так мы вымываем слизь с оболочек слизистой, чтобы удалить инфекционный агент;

промывание полости носа раствором морской соли, вариантов препаратов в аптеках довольно много, это облегчит носовое дыхание;

обильное питьё - морсы, компоты, чаи с мёдом и лимоном для увеличения выхода жидкости из организма, чтобы уменьшить уровень интоксикации;

при температуре ниже 38 градусов не стоит принимать жаропонижающее - организм самостоятельно, естественным путём должен бороться с инфекцией. Вирус высокую температуру не переносит и погибает;

если температура очень высокая и самочувствие плохое, допустим приём парацетамола или аспирина, чтобы понизить жар, облегчить состояние;

врач должен определить что это: инфекционное заболевание, бактериальная или вирусная инфекция, и принять решение о назначении препаратов и форме лечения.

- В больнице врачи назначат лечение, проконтролируют приём лекарств. Как лечиться дома?

- Конечно же, строго соблюдать предписания врача. В период интоксикации, выраженной температурной реакции помнить, что организму нужен покой, значит, следует максимально снизить физические нагрузки. Соблюдать полупостельный режим. При температуре и инфекции нагрузка падает на сердечно-сосудистую систему, и чтобы не было в дальнейшем осложнений со стороны сердца, в момент "расцвета" ОРВИ нужно оградить организм от физической нагрузки.

- Какие профилактические меры посоветуете?

- Основная профилактика - вакцинация, о которой нужно позаботиться в августе-сентябре. Сейчас вакцинация от гриппа завершена, в период роста заболеваемости вакцинироваться особого смысла нет, потому что на формирование иммунитета требуется до четырёх недель. Кроме того, есть определённые иммуномодулирующие препараты для профилактики.

- Препараты для поддержки иммунитета действительно "работают"?

- Ни в коем случае при наступлении зимы не нужно бежать в аптеку и срочно принимать иммуномодулирующий препарат. Он нужен, например, при такой ситуации: есть большой коллектив, 30 человек, работающих в одном помещении, и вдруг 5-7 сотрудников одновременно заболели. Вот, чтобы не слегли остальные, им нужно принять такой препарат. Если же человек находится дома, работает удалённо или просто редко покидает своё жилье, пенсионер, например, то в период всплеска заболеваемости нужно просто минимизировать контакты с людьми и выходы в места с большим скоплением народа: общественный транспорт, большие магазины, концертные залы и так далее.

- Природные средства могут помочь укрепить иммунитет или это миф?

- Конечно, это натуральные морсы из облепихи, малины, смородины, клюквы, брусники - ягод, насыщенных витамином С, который повышает сопротивляемость организма инфекциям и вирусам. Нужно помнить о сбалансированном питании с достаточным количеством белков, витаминов и микроэлементов. В этом случае организм сам поборется с вирусами и инфекциями. Нужно помнить, что иммунитет укрепляется не только при занятиях спортом, но ещё и при стрессах. Закаливание - это тоже стресс для организма, который он испытывает в момент обливания холодной водой или растирания холодным полотенцем, что вызывает выброс гормонов, стимулирующих иммунную систему, чтобы организм сопротивлялся инфекциям естественным путём. Однако если человек никогда этим не занимался, а в период распространения ОРВИ решил закаляться и бегать по утрам, то мгновенно такие меры пользы не принесут. Нужен системный подход во всём.

- Как реже болеть и быть здоровым - какой совет дадите ?