Врач назвал три ошибки в питании, которые вызывают рак

Питание является одним из ключевых факторов, влияющих на здоровье, оно может как увеличить, так и минимизировать риски возникновения рака. О главных ошибках, провоцирующих развитие онкологии, рассказал диетолог Алексей Кабанов.

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«Выделяются два типа питания, которые увеличивают риск развития рака, это «западная диета» и «диета бедняков», – заявил Кабанов.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый житель планеты рискует заболеть раком. Минимизировать риски в первую очередь помогают регулярные медицинские осмотры. Менее важным, однако существенным фактором является питание человека.

Врач отметил, что формирование правильных пищевых привычек позволит снизить риск возникновения онкологических заболеваний на несколько процентов. Диетолог считает, что нельзя выделять какие-то отдельные «вредные» или «полезные» продукты, дело в самом типе питания.

Распространенной ошибкой является так называемая западная диета, характерная для обеспеченных слоев населения в США и других странах. Она отличается избытком мяса в рационе, а также сахара, соли и переработанных продуктов.

Не менее опасна и «диета бедняка». Экономия на продуктах приводит к однообразному питанию, состоящему преимущественно из дешевого фастфуда, колбас, полуфабрикатов и плохой молочной продукции.

Кроме того, диетолог указал на еще одну «ошибку питания». Это любой рацион, который приводит к набору лишнего веса.