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Боль от сладкого, увеличенный язык и другие случаи, когда пора к стоматологу

Чем раньше человек пойдёт в клинику и начнёт лечение, тем меньше проблем ему принесёт заболевание. Также поводом записаться к стоматологу должна стать повышенная чувствительность к холодному. Это тоже симптом кариеса.

Боль от сладкого и другие случаи, когда пора к стоматологу
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Главный врач стоматологической клиники Илья Антонов перечислил 8 причин начать лечить зубы.

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8 причин записаться к стоматологу

  • Ноющая боль по вечерам и ночью. Если боль появляется сама по себе, а не только после еды, значит, воспалительный процесс уже дошёл до верхушки корня зуба. Лечение в таком случае будет сложным, сказал Антонов «Аргументам и фактам».
  • Кровоточивость дёсен. В первое время дёсны кровоточат только после чистки зубов. Позже кровь появляется по любому поводу. Любые проблемы с дёснами — признак того, что пора записаться к стоматологу.
  • Появление пенящейся слюны или сухости во рту. Это признаки воспаления слюнных желёз или проблем с протоками. Быстро такое не лечат, отметил врач.
  • Увеличение размера языка. Это может произойти не только из-за проблем в полости рта, но и из-за хронических заболеваний. Насторожить должен также налёт, проявление сосочков на языке, изменение вкуса продуктов.
  • Боль в дёснах после протезирования. Она можно возникнуть, если после фиксации коронок или мостов между зубом и десной остался цемент. Если появился кисловатый привкус — значит, у вас аллергия на материал протеза.
  • Боль при жевании после установки имплантатов. Обычно причина в перегрузке конструкции. Её нужно поскорее выровнять, иначе ткань вокруг воспалится.
  • Резкая боль от сладкого. Это первый признак начала развития кариеса.
  • Боль от холодного. Этот симптом тоже указывает на кариес.

Почему нужно лечить кариес

Кариес развивается медленно. Настолько медленно, что человек может спокойно жить с ним, пока он не проникнет под эмаль и не доберётся до дентина. Если продолжать игнорировать болезнь, начнётся пульпит — воспаление тканей и нервов, которые находятся внутри зубного канала.

Запущенный кариес может привести к пародонтиту, предупредила хирург-стоматолог Надежда Патлатая. При этом заболевании воспаляются ткани, окружающие зуб. В конце концов он выпадает. Могут возникнуть сложности и при протезировании в будущем.

Защититься от кариеса помогает правильная гигиена полости рта. Зубы нужно чистить минимум 2 раза в день по 10 минут.

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