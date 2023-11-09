Боль от сладкого и другие случаи, когда пора к стоматологу

Боль от сладкого, увеличенный язык и другие случаи, когда пора к стоматологу
Чем раньше человек пойдёт в клинику и начнёт лечение, тем меньше проблем ему принесёт заболевание. Также поводом записаться к стоматологу должна стать повышенная чувствительность к холодному. Это тоже симптом кариеса.
Главный врач стоматологической клиники Илья Антонов перечислил 8 причин начать лечить зубы.
8 причин записаться к стоматологу
- Ноющая боль по вечерам и ночью. Если боль появляется сама по себе, а не только после еды, значит, воспалительный процесс уже дошёл до верхушки корня зуба. Лечение в таком случае будет сложным, сказал Антонов «Аргументам и фактам».
- Кровоточивость дёсен. В первое время дёсны кровоточат только после чистки зубов. Позже кровь появляется по любому поводу. Любые проблемы с дёснами — признак того, что пора записаться к стоматологу.
- Появление пенящейся слюны или сухости во рту. Это признаки воспаления слюнных желёз или проблем с протоками. Быстро такое не лечат, отметил врач.
- Увеличение размера языка. Это может произойти не только из-за проблем в полости рта, но и из-за хронических заболеваний. Насторожить должен также налёт, проявление сосочков на языке, изменение вкуса продуктов.
- Боль в дёснах после протезирования. Она можно возникнуть, если после фиксации коронок или мостов между зубом и десной остался цемент. Если появился кисловатый привкус — значит, у вас аллергия на материал протеза.
- Боль при жевании после установки имплантатов. Обычно причина в перегрузке конструкции. Её нужно поскорее выровнять, иначе ткань вокруг воспалится.
- Резкая боль от сладкого. Это первый признак начала развития кариеса.
- Боль от холодного. Этот симптом тоже указывает на кариес.
Почему нужно лечить кариес
Кариес развивается медленно. Настолько медленно, что человек может спокойно жить с ним, пока он не проникнет под эмаль и не доберётся до дентина. Если продолжать игнорировать болезнь, начнётся пульпит — воспаление тканей и нервов, которые находятся внутри зубного канала.
Запущенный кариес может привести к пародонтиту, предупредила хирург-стоматолог Надежда Патлатая. При этом заболевании воспаляются ткани, окружающие зуб. В конце концов он выпадает. Могут возникнуть сложности и при протезировании в будущем.
Защититься от кариеса помогает правильная гигиена полости рта. Зубы нужно чистить минимум 2 раза в день по 10 минут.