Боль от сладкого и другие случаи, когда пора к стоматологу

Чем раньше человек пойдёт в клинику и начнёт лечение, тем меньше проблем ему принесёт заболевание. Также поводом записаться к стоматологу должна стать повышенная чувствительность к холодному. Это тоже симптом кариеса.

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Главный врач стоматологической клиники Илья Антонов перечислил 8 причин начать лечить зубы.

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8 причин записаться к стоматологу

Ноющая боль по вечерам и ночью. Если боль появляется сама по себе, а не только после еды, значит, воспалительный процесс уже дошёл до верхушки корня зуба. Лечение в таком случае будет сложным, сказал Антонов «Аргументам и фактам».

Кровоточивость дёсен. В первое время дёсны кровоточат только после чистки зубов. Позже кровь появляется по любому поводу. Любые проблемы с дёснами — признак того, что пора записаться к стоматологу.

Появление пенящейся слюны или сухости во рту. Это признаки воспаления слюнных желёз или проблем с протоками. Быстро такое не лечат, отметил врач.

Увеличение размера языка. Это может произойти не только из-за проблем в полости рта, но и из-за хронических заболеваний. Насторожить должен также налёт, проявление сосочков на языке, изменение вкуса продуктов.

Боль в дёснах после протезирования. Она можно возникнуть, если после фиксации коронок или мостов между зубом и десной остался цемент. Если появился кисловатый привкус — значит, у вас аллергия на материал протеза.

Боль при жевании после установки имплантатов. Обычно причина в перегрузке конструкции. Её нужно поскорее выровнять, иначе ткань вокруг воспалится.

Резкая боль от сладкого. Это первый признак начала развития кариеса.

Боль от холодного. Этот симптом тоже указывает на кариес.

Почему нужно лечить кариес

Кариес развивается медленно. Настолько медленно, что человек может спокойно жить с ним, пока он не проникнет под эмаль и не доберётся до дентина. Если продолжать игнорировать болезнь, начнётся пульпит — воспаление тканей и нервов, которые находятся внутри зубного канала.

Запущенный кариес может привести к пародонтиту, предупредила хирург-стоматолог Надежда Патлатая. При этом заболевании воспаляются ткани, окружающие зуб. В конце концов он выпадает. Могут возникнуть сложности и при протезировании в будущем.