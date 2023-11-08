Врач развенчала миф о том, что после шести вечера нельзя есть

"Это справедливо, если вы отправляетесь спать в 20:00. Если же такой возможности (или потребности) у вас нет, достаточно закончить последний прием пищи за четыре часа до сна, но не позже 20:30, когда биоритмы человеческого организма "настраиваются" на работу в ночном режиме", - пояснила Джутова.