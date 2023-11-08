Врач рассказала, чем грозит употребление муки из сверчков

«Это такая добавка, которая обогащает продукт из углеводов белковой составляющей животного происхождения, там есть в наличии все аминокислоты. Она нам не совсем привычна, у кого-то желудочно-кишечный тракт и вообще организм, возможно, ее сразу не примет. Могут быть аллергические реакции, но это как аллергические реакции у кого-то на клубнику», — сказала врач.