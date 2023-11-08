Врач рассказала, кому противопоказано интервальное голодание

"Я часто испытываю на себе различные схемы питания, практиковала и интервальное голодание. Лично для меня голодать довольно легко, и я действительно ощущала, что стала лучше соображать. При этом вес никак не изменился. Но рекомендовать этот стиль питания всем подряд я бы не стала: что подходит одному, может навредить другому", - сказала она.