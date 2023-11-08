Терапевт объяснила, чем опасен синдром "чая с бутербродом"

Термин "синдром чая с бутербродом" врачи используют, чтобы подчеркнуть неправильное пищевое поведение пациента. И речь вовсе не о переедании, когда после обычного завтрака или обеда человек пьет чай "вприкуску" с чем-нибудь калорийным. Врач-терапевт, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, как проявляется этот синдром и чем он опасен.

"Синдром "чая с бутербродом" обозначает особую форму недоедания, с которой часто сталкиваются пожилые люди, которые не могут или не имеют желания полноценно готовить себе еду. В итоге рацион начинает состоять из продуктов, не требующих приготовления - бутербродов, крекеров, чая, что ведет к дефициту белка, витаминов и минералов", - поясняет профессор Драпкина.

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Такое пищевое поведение со временем плохо отражается на самочувствии и здоровье: человек начинает терять в весе, чувствовать постоянную слабость - вплоть до обмороков.

"Снижается иммунитет, плохо заживают раны, кости становятся хрупкими. При сниженной функции почек может развиться жизнеугрожающее состояние - гипонатриемия. Мы часто говорим, что современный человек потребляет слишком много натрия с солью, но и его дефицит не менее опасен", - подчеркивает доктор в своем Telegram-канале.



"Синдром чая с бутербродом" - это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются", - отмечает Оксана Драпкина.

Она перечислила, какие факторы могут привести к синдрому "чая с бутербродом", и его главные последствия:

Снижение вкуса и обоняния

С возрастом ослабевает чувствительность соответствующих рецепторов, поэтому еда может казаться менее привлекательной. Кроме того, уменьшается выработка слюны, что тоже может изменить восприятие.

Проблемы со здоровьем

Хронические заболевания могут вызвать отсутствие аппетита или затруднить прием пищи. Ограничение соли, жира, углеводов или белка также может снизить в глазах человека привлекательность еды.

Также на способность ощущать вкус и запах влияют некоторые лекарства. Их прием может снизить аппетит или способность усваивать питательные вещества.

Проблемы с зубами

Пожилые люди с отсутствием зубов или плохо подогнанными зубными протезами могут испытывать трудности с жеванием и глотанием пищи. От здоровья зубов напрямую зависит здоровое пищеварение.

Инвалидность

Пожилые люди с ограниченными физическими возможностями могут быть не в состоянии делать покупки или готовить самостоятельно.

Когнитивные нарушения

Ухудшение памяти и мышления может повлиять на способность человека ходить по магазинам, готовить еду и следить за количеством поглощаемой пищи. Если состояние прогрессирует до деменции, полноценное питание становится еще более затруднительным.

Социальная изоляция

Пожилые люди, оставшиеся в одиночестве, могут терять удовольствие от еды и интерес к приготовлению пищи.

Депрессия