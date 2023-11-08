Врач рассказала, какие пищевые привычки могут привести к язве желудка

Так, по ее словам, негативное влияние на состоянии желудка может оказать нерегулярное питание с большими промежутками.

Врач-терапевт Татьяна Романенко до этого говорила, что боль перед едой или после приема пищи, изжога, отрыжка, подташнивание могут быть сигналом развития язвы желудка. По ее словам, основной причиной появления данного недуга является заражение бактерией хеликобактер пилори. Кроме того, влияние могут оказывать стресс, неправильное питание и наследственность. В случае появления таких симптомов она советовала обратиться к врачу.