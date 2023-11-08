Врач рассказала, какие витамины требуются для работы мозга

Для нормальной работы мозга необходимы витамины группы B. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Все витамины группы B нужны для функционирования нервных клеток, оптимального проведения импульса по нервным волокнам и для нормальной работы мозга", – отметила эксперт.
Дефицит витаминов группы B часто встречается при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, когда поступающие с пищей полезные вещества не могут усвоиться. Кроме того, при несбалансированном рационе.
"Достаточно много витаминов группы B есть в хлебе. Но не в том рафинированном, который мы привыкли есть, а в продукте грубого помола", – уточнила эксперт.