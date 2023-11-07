Диетолог рассказала, почему опасно исключать сладкое из рациона

Полностью отказываться от сахара лучше не стоит, так как есть риск летального исхода, сообщила диетолог Елена Соломатина.

© pxhere

В беседе с “Вечерней Москвой” врач рассказала, что глюкоза, содержащаяся в сладостях, крайне важна для организма.

Диетолог отметила, что сахар помогает в запоминании, улучшает работу мозга и снабжает организм питательными вещами. Поэтому те, кто боится поправиться, должны просто взять за привычку регулярные занятия спортом.

Соломатина предупредила, что полностью исключить глюкозу нельзя. Организм начнет получать ее из собственных ресурсов: печени и мышц. Затем распадаются жир и белок, а потом наступает смерть.