Кардиолог пояснил, почему алкоголь не полезен даже в малых дозах
Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что большая часть исследователей сходится во мнении о том, что алкоголь в любых дозах негативно влияет на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в частности.
Он пояснил, что существуют ошибочные утверждения о том, что красное вино благодаря содержанию биофлавоноидов может приносить пользу.
— К сожалению, выпить вина надо очень много, чтобы получить хорошую дозу этих активных веществ. Регулярное употребление алкоголя все равно воспринимается организмом как токсическое, — пояснил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.
По его словам, употребление алкоголя даже в небольших дозах наносит вред сердечно-сосудистой системе и печени. Кроме того, нарушается синтез холестерина, необходимого для поддержания функций организма, возникает спазм сосудов.
Конев добавил, что некоторые медики называют «безопасные» дозы алкоголя: 40 грамм крепкого алкоголя, 120-150 миллилитров винных напитков и 300-500 миллилитров пива.