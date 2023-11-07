Кардиолог пояснил, почему алкоголь не полезен даже в малых дозах

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев заявил, что большая часть исследователей сходится во мнении о том, что алкоголь в любых дозах негативно влияет на организм в целом и на сердечно-сосудистую систему в частности.

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Он пояснил, что существуют ошибочные утверждения о том, что красное вино благодаря содержанию биофлавоноидов может приносить пользу.

— К сожалению, выпить вина надо очень много, чтобы получить хорошую дозу этих активных веществ. Регулярное употребление алкоголя все равно воспринимается организмом как токсическое, — пояснил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

По его словам, употребление алкоголя даже в небольших дозах наносит вред сердечно-сосудистой системе и печени. Кроме того, нарушается синтез холестерина, необходимого для поддержания функций организма, возникает спазм сосудов.