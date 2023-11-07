Можно ли из совы превратиться в жаворонка и наоборот

Для этого придётся как минимум изменить свои привычки: например, распрощаться с кофе и дневным сном.

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К жаворонкам другой подход — для перестройки их организма используют терапию светом.

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Подробнее о том, как медики работают с представителями этих двух хронотипов, рассказала врач-невролог DocMed Елена Кислова.

Хронотипы человека

Сова

Особенности: люди-совы поздно ложатся и тяжело просыпаются. Из-за этого у них формируется недостаток сна, который нередко обрастает другими проблемами — например, постоянные опоздания на работу или её пропуск, разногласия в семье. В выходные ситуация получше — можно уснуть, как обычно, поздно и нормально поспать. Но при этом важно лечь до правильной точки циркадного ритма, часто в полночь или позже.

Когда появляется: чаще всего начинается в подростковом или молодом возрасте и нередко сопровождается депрессией.

максимально снизить или совсем исключить кофеин, никотин и алкоголь;

убрать стимулирующую деятельность за два часа до желаемого времени начала сна;

не спать днём;

в выходные спать не больше чем на 30 минут в будни. Лечение в первую очередь направлено на изменение привычек:

Если эти методы не помогут, врач может назначить мелатонин и светотерапию.

Жаворонок

Особенности: у таких людей нормальный по качеству и времени сон, но они рано встают и рано ложатся. Жаворонки с радостью легли бы в семь-восемь вечера, поэтому им приходится заставлять себя бодрствовать вечером. Но и не имеет значения, во сколько они легли, всё равно проснутся очень рано — например, в три-четыре утра. По словам невролога, так накапливаются долги по сну и формируется чрезмерная дневная сонливость.

Когда появляется: чаще в пожилом возрасте.

Лечение: основной метод — вечерняя терапия ярким светом, которая позволяет задержать циркадную фазу, чтобы она лучше соответствовала экологическому свето-тёмному циклу и социальным нормам. А вот мелатонин в этом случае не рекомендуют.

Совы и жаворонки — кто живёт дольше