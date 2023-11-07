9 секретов долголетия жителей «голубых зон»

Принято считать, что до 100 лет и дальше помогают дожить особое питание и спорт. Это, конечно, так, они действительно играют немалую роль, но есть ещё 6 правил, которые важны точно так же, но о них часто забывают.

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Специалист рассказал, что нужно делать потенциальным долгожителям и причём тут голубая зона.

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Что такое голубая зона

Сперва нужно разобраться, что за зона такая и почему все в соцсетях так хотят в неё попасть. Этот термин ввёл в 2004 году путешественник и писатель Дэн Бюттнер, который собрал команду специалистов и учёных, чтобы выявить причины долголетия. Они выяснили, что в некоторых зонах планеты люди в 10 раз чаще доживают до 100 лет, чем, например, в США.

Такими чудесными местами стали Сардиния в Италии, Икария в Греции, Окинава в Японии, Лома-Линда в Калифорнии, США, и Никойя в Коста-Рике.

Исследователи узнали, что у жителей этих голубых зон есть правила, которым они следуют.

Правила долгожителей

Придерживаться растительной диеты. Как объяснил личный тренер и диетолог Third Space London Тим Харт, жители голубых зон строят своё питание на овощах, фруктах, бобовых и злаковых. Мясо и молочные продукты у них тоже присутствуют в рационе, но в куда более скромных количествах. К тому же долгожители избегают переработанных продуктов, полуфабрикатов и прочих неполезных магазинных вещей.

Правило 80/20. Это касается нескольких аспектов. Например, отношения к питанию, когда 80% времени нужно питаться правильно, а в 20% разрешается есть всё что угодно, даже самый страшный фастфуд. Второй вариант — прекращать есть нужно тогда, когда наелся на 80%.

Вино можно, но аккуратно. От алкоголя совсем отказываться не требуют, однако его количество нужно хорошо сократить. Хватит бокала или двух во время посиделок, чтобы и настроение поднять, и наладить необходимые социальные связи.

Спорт и фитнес. Мало кто из жителей голубых зон занимался кроссфитом или бегал марафоны, но все они в основном вели активный образ жизни. Не полагались на новые технологии, а сами убирали дом или что-то ремонтировали, а ещё они часто делали подвижные перерывы во время сидячей или монотонной работы.

Меньше стресса. Совсем избежать нервотрёпки не получится, но хорошо бы придумать здоровый способ от него избавляться. Кто-то из жителей предпочитал вздремнуть посреди дня, кто-то пропускал стаканчик вина, кто-то молился, а кто-то поминал предков.

Главное — позитив. Когда со всех сторон окружают неприятности, то легко скатиться в сплин и недовольство, но дожить до 100 лет поможет именно позитивный настрой и лёгкое отношение к проблемам.

Принадлежность к сообществу. На способность жить долго заметно влияет ежедневное общение. Многие долгожители либо исповедовали одну религию, либо просто часто взаимодействовали с людьми. Общение повышает когнитивные способности и защищает мозг от Альцгеймера или Паркинсона.

Приоритет — семье. Исследователи заметили, что когда члены семьи живут рядом и общаются друг с другом, это положительно влияет на уровень и стресса, и социализации.

Цель. Как отмечают жители голубых зон, нужно понимать, зачем ты просыпаешься каждое утро. Нужно поставить цель и к ней стремиться, пусть она будет даже совсем не наполеоновской.