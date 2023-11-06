Диетолог назвала продукты, которые повышают настроение

— Например, важно есть рыбу. Она защищает нашу нервную систему. Многие люди, если у них наблюдается недостаток омега-3, испытывают раздражение, они не могут сосредоточиться. Более того, развивается атеросклероз и ухудшается питание клеток головного мозга. Это можно заметить у пожилых людей, у них с возрастом часто наблюдаются резкие смены настроения, — уточнила врач.