Диетолог назвала продукты, которые повышают настроение

Радуют мозг: диетолог Соломатина назвала продукты, которые повышают настроение
Справиться с осенней хандрой и повысить настроение в серые будни поможет ряд продуктов. Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, для выработки гормонов удовольствия необходим триптофан, потому что он преобразовывается в серотонин.
— Эта аминокислота содержится в продуктах животного происхождения. Поэтому мясо считается богатейшим источником триптофана. Также он в большом количестве содержится в грибах, твороге и сыре, — перечислила диетолог.
Помимо этого, для поднятия настроения необходим магний. Он есть в шоколаде и гречке, продолжила специалист.
— В шоколаде сочетается сладкое и жирное в виде масла какао и сахара. Наш мозг начинает вырабатывать гормоны, такие как серотонин, дофамин и эндорфины. Они являются источником быстрой и долгой энергии. Шоколад радует наш мозг и дарит хорошее настроение. Особенно полезен шоколад с миндалем, — подчеркнула Соломатина.
По мнению диетолога, в осенний период необходимо включить в рацион продукты, в которых содержится омега-3.
— Например, важно есть рыбу. Она защищает нашу нервную систему. Многие люди, если у них наблюдается недостаток омега-3, испытывают раздражение, они не могут сосредоточиться. Более того, развивается атеросклероз и ухудшается питание клеток головного мозга. Это можно заметить у пожилых людей, у них с возрастом часто наблюдаются резкие смены настроения, — уточнила врач.
Создать хорошее настроение также помогут яйца, цветная капуста и печень. В них содержится холин — он передает нервный импульс в организм и стимулирует работу мозга, добавила Соломатина.