Сексолог рассказал, как продлить жизнь с помощью секса

Ученые считают, что активная половая жизнь в пожилом возрасте может продлить жизнь. Исследование в этой области провели ученые Колумбийского университета.

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Однако для того, чтобы получить от секса максимум пользы, нужно придерживаться нескольких правил, рассказал психолог и сексолог Олег Шевченко.

По его словам, положительный эффект оказывает тот факт, что во время занятия сексом человек испытывает умеренные физические нагрузки, полезные для здоровья. Кроме того, происходит выработка тестостерона, улучшается состояние коры головного мозга, а регулярная эякуляция помогает организму очиститься от канцерогенов.

«Секс также укрепляет иммунитет и является хорошим средством от депрессии», - добавил Шевченко.

Правда, достичь всех этих положительных моментов можно только в том случае, если есть постоянный партнер.