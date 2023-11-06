Терапевт предупредил об опасности экстремальной диеты

В России наблюдается растущее количество сторонников «полезного голодания», в числе которых разнообразные подходы к питанию, включающие исключение животных продуктов из рациона или даже стремление отказаться от пищи вовсе, пытаясь питаться энергией солнца - так называемые «праноеды».

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Такие экстремальные диеты вызывают серьезные опасения и увеличивают риск трагических последствий. Вторая смерть ребенка в этом году, чьи родители придерживались строгих диетических ограничений, служит примером этой тревожной тенденции, отмечает «РИА Новости».

Один из сторонников такого образа жизни - 43-летний Максим Лютый, популярный блогер в социальных сетях, призывающий к сыроедению (отказ от тепловой обработки продуктов) и праноедению - методу, основанному на получении энергии прямо от солнечных лучей.

Своими убедительными рассказами о преображении своего здоровья благодаря такой диете, Лютый привлек более 65 000 подписчиков, демонстрируя отличную физическую форму и утверждая избавление от хронических заболеваний.

Сын родился у Лютого в феврале, однако следствие предполагает, что блогер оставлял младенца без должного питания. Согласно рассказам родственников, мать пыталась тайно кормить ребенка, несмотря на волю мужа. Однако 8 марта младенец скончался. В результате трагедии отцу ребенка грозит тюремный срок.