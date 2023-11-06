Нутрициолог рассказала, какие продукты должны быть в рационе осенью

«Сейчас важно включить в рацион те продукты, которые содержат витамин С. В первую очередь это облепиха и клюква. Важное уточнение: напитки из этих ягод, например морсы или компоты, стоит пить без добавления сахара. Сахар «отключает» иммунитет, и в период после его употребления достаточно просто подхватить какой-нибудь вирус. Кроме того, внимание следует обратить и на шиповник. Его можно заваривать и пить как чай», — сказала Степанова.