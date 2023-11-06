Врач назвал зелень, которая поможет укрепить иммунитет осенью

Употребление зелени позволит укрепить иммунную систему в период осенних простуд. Об этом заявил диетолог Андрей Бобровский.

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«Осенью природа запасается полезными веществами, чтобы пережить зиму. Это относится и к зелени, которую мы используем для приготовления еды», – сказал Бобровский.

Особую ценность для организма имеет зелень, выращенная осенью. В это время в ней накапливается максимум полезных веществ.

Употребление зелени поможет укрепить иммунитет, что становится особенно актуальным во время сезонного распространения ОРВИ. В зелени содержится много витамина С и антиоксидантов, обладающих свойствами защиты от инфекций.