Врач назвал зелень, которая поможет укрепить иммунитет осенью

Врач Бобровский назвал зелень, которая поможет укрепить иммунитет осенью
Употребление зелени позволит укрепить иммунную систему в период осенних простуд. Об этом заявил диетолог Андрей Бобровский.
«Осенью природа запасается полезными веществами, чтобы пережить зиму. Это относится и к зелени, которую мы используем для приготовления еды», – сказал Бобровский.
Особую ценность для организма имеет зелень, выращенная осенью. В это время в ней накапливается максимум полезных веществ.
Употребление зелени поможет укрепить иммунитет, что становится особенно актуальным во время сезонного распространения ОРВИ. В зелени содержится много витамина С и антиоксидантов, обладающих свойствами защиты от инфекций.
В первую очередь следует включить в рацион укроп, петрушку и базилик. При этом есть зелень следует в свежем виде, не подвергая ее термической обработке, передает РИА Новости.