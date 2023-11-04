Реабилитолог дала советы по защите коленей во время бега

Реабилитолог Надежда Смирнова дала советы по защите коленей во время бега. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

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Специалист рассказала, что во избежание травм обязательно нужно делать разминку перед каждой тренировкой. Она добавила, что нагрузку нужно подбирать, ориентируясь на состояние организма и учитывая факторы риска (наличие травм, избыточный вес, возрастные изменения суставов). Эксперт отметила, что важно также регулярно проверять здоровье суставов у врача.

Смирнова подчеркнула, что увеличивать нагрузку необходимо постепенно, особенно тем людям, у которых нет бегового опыта.

«Начните с посещения тренажерного зала с инструктором для укрепления мышечного корсета. Только потом можно приступить непосредственно к бегу, но только на коротких дистанциях», — порекомендовала она.