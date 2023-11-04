Врач назвал самый полезный и вредный напитки

Как-то раз в больнице врачи-онкологи увидели у меня бутылки с надписью «Добрый», типа кока-колы, и схватились за голову: «Что это у вас там стоит?» Но, услышав в ответ, что в бутылках клюквенный морс, успокоились, — рассказал Ковальков.