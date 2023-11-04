Врач назвал самый полезный и вредный напитки

Клюква — замечательное средство от онкологии, из нее можно делать слабенькие морсы и пить в течение дня, заявил в беседе с NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его словам, кока-кола является противоположностью клюквенному морсу и «путем в онкологию».
Как-то раз в больнице врачи-онкологи увидели у меня бутылки с надписью «Добрый», типа кока-колы, и схватились за голову: «Что это у вас там стоит?» Но, услышав в ответ, что в бутылках клюквенный морс, успокоились, — рассказал Ковальков.
Он также добавил, что напитки из другой полезной ягоды — облепихи — не всегда показаны при онкологических заболеваниях. Например, их нельзя употреблять при раке желудка.