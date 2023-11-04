Врач-эндокринолог рассказала, как к 50 годам можно набрать 200 килограммов и чем это грозит
Недавно на страницы СМИ снова попали фото известного спортивного журналиста и комментатора, а ныне владельца футбольного клуба Василия Уткина. Сам Уткин много раз комментировал свой вес и попытки от него избавиться. Несколько раз ему это удавалось, но потом лишние десятки килограммов возвращались. В одном из видеороликов он говорил, что скинул за свою жизнь больше 350 кг. Врач-эндокринолог клиники Ниармедик Анастасия Иванова рассказала "Российской газете", как обезопасить себя от развития ожирения.
"Ожирение - это глобальная проблема. В настоящее время в нашей стране это заболевание имеют 30-35% населения, и это, к сожалению, закономерно, - комментирует Анастасия Иванова. - Дело в том, что в современном мире нас окружает обесогенная среда (от англ. Obesity - ожирение), а мы об этом не задумываемся".
Доктор Иванова назвала главные факторы риска.
- Минимизация физической активности. У нас сидячая работа, доступность транспорта, лифты, эскалаторы. Мы даже минимальные расстояния вместо того, чтобы пройти пешком, заменяем ездой на электросамокате. А велосипеды, где все же надо работать, - менее популярны.
- Отсутствие гигиены питания. Быстрый темп жизни способствует распространению фаст-фуда. Мы едим и одновременно смотрим телевизор или пользуемся гаджетами - это снижает контроль, и мы съедаем больше, чем нужно. Кроме того, нас буквально окружает вредная высокоуглеводная еда - привычка несколько раз в день пить кофе или чай, обязательно с чем-то вкусным, перекусить на бегу из уличного киоска, - все это не на пользу метаболизму.
- Нарушения сна. Недосыпание напрямую влияет на здоровье в целом, на обмен веществ и увеличивает риск ожирения. "Чем некачественнее сон - тем выше риски прибавки массы тела", - отмечает эндокринолог.
Лишь в 5% случаев причиной ожирения становятся эндокринные заболевания. Все остальное - постепенное "накапливание" проблемы и нежелание ее осознавать, - подчеркивает врач.
К чему приводит лишний вес и ожирение
"Избыток массы тела и ожирение - это всегда повышенные риски в отношении множества заболеваний: повышенного уровня холестерина, который может откладываться в сосудах и приводить к атеросклерозу, то есть отложению бляшек на стенках сосудов; повышенного артериального давления, инфарктов и инсультов; сахарного диабета второго типа; заболеваний опорно-двигательного аппарата, поскольку чем выше массы тела - тем больше нагрузка на кости и суставы; заболеваний желудочно-кишечного тракта. Этот список можно продолжать долго", - констатирует Анастасия Иванова.
Как обезопасить себя от этих заболеваний
Главное правило - заботиться о своем образе жизни. Доктор дала несколько простых советов:
- Нужно наладить сон, спать не менее 7 часов в сутки. Не использовать гаджеты за 1-2 часа до сна, чтобы сон был качественный, так как синий свет от экранов нарушает выработку мелатонина - гормона сна.
- Позаботиться о том, чтобы питание было сбалансированным, потреблять достаточное количество овощей и фруктов, злаковых, белковых продуктов, и минимизировать потребление фаст-фуда и добавленного сахара (максимальное количество, включая и сахар в сладких продуктах - это 5 чайных ложек).
- Движение - обязательное условие.
"Нужны не менее 150 минут в неделю физической активности умеренной интенсивности. Начать можно с малого - не используйте лифт, пройдитесь по лестнице, эскалатору. Больше ходите пешком - выходите из транспорта на остановку-другую раньше. Добавьте ежедневные вечерние прогулки. Это уже положительно скажется на здоровье!"
"Но если самостоятельно не удается снизить вес, если не получается наладить режим, появляются сложности и вопросы, - не надо тянуть. Лучше всего обратиться к врачу, чтобы совместно решить проблему", - советует эндокринолог Иванова.