Как к 50 годам можно набрать 200 килограммов и чем это грозит

Недавно на страницы СМИ снова попали фото известного спортивного журналиста и комментатора, а ныне владельца футбольного клуба Василия Уткина. Сам Уткин много раз комментировал свой вес и попытки от него избавиться. Несколько раз ему это удавалось, но потом лишние десятки килограммов возвращались. В одном из видеороликов он говорил, что скинул за свою жизнь больше 350 кг. Врач-эндокринолог клиники Ниармедик Анастасия Иванова рассказала "Российской газете", как обезопасить себя от развития ожирения.