Почему нужно добавить в рацион миндаль

Диета — один из ключевых факторов для поддержания здоровья и хорошей формы. Поэтому важно добавлять в рацион продукты, богатые питательными веществами, и выбирать полезные закуски. К счастью, существует множество отличных вариантов. Например, орехи являются суперпродуктом, который обладает множеством полезных свойств.

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Диетолог Крутика Нанавати рассказала о пользе миндаля для сердца и сна. Об этом пишет американское издание She Finds.

Польза миндаля

Миндаль содержит полезные жиры и антиоксиданты, которые сохранят здоровье сердца и снизят риск сердечно-сосудистых заболеваний.

— Они могут эффективно бороться с воспалением и снижать уровень «плохого» холестерина, — отметила диетолог Нанавати.

Она призвала читателей побаловать себя этим питательным перекусом, чтобы хорошо себя чувствовать.

Орех также содержит магний — минерал, который регулирует сон.

— Бессонница и трудности с засыпанием могут быть связаны с дефицитом магния. Включив миндаль в рацион, можно улучшить качество сна, особенно людям, страдающим бессонницей, — пояснила эксперт.

Специалист посоветовала добавлять горсть миндаля к сбалансированному завтраку или употреблять его в качестве сытного перекуса между приемами пищи. Миндаль также улучшает вкус и текстуру салатов и йогуртов или служит хрустящей посыпкой для вареных овощей.