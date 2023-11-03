Эндокринолог Кирдянкина: «Манго хорошо помогает при диабете и ожирении»

Причём нужно учитывать, что полезна не только мякоть плода, но и его косточка и даже всё дерево. Отвары из коры и листьев используют во многих странах как антибиотик и средство против лихорадки, а ещё он помогает при проблемах с ЖКТ.

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Об этом «Секрету фирмы» рассказали врачи центра здоровья Verba Mayr.

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Когда манго есть показано

Как рассказали эндокринолог Наталия Кирдянкина и диетолог Линда Хасанова, манго очень полезно для здоровья, причём в различных вариациях. Например, отвар из ядра плода используют при лечении диареи и кровотечений, а кора и листья дерева: помогают от диареи, лихорадки, гастрита и язвы; восстанавливают нарушения памяти; способствуют процессам обучения; препятствуют прогрессированию эпителиального рака яичников.

При этом сам плод манго обладает многими эффектами, например: противодиабетическим; антиоксидантным; антибактериальным; противогрибковым; противопаразитарным; противовирусным; кардиотоническим; противовоспалительным; противоопухолевым; жаропонижающим; противодиарейным; иммуномодулирующим; противомикробным и другими. Врачи советуют есть манго тем, у кого есть: сахарный диабет; атеросклероз; ожирение; аллергия; онкология; воспалительные заболевания кишечника. Но при этом оно не помешает и здоровым людям поддержать состояние и: улучшить зрение при куриной слепоте; замедлить старение; укрепить иммунную систему; нормализовать состояние кожи и волос.

Кому не стоит есть манго

Медики напомнили, что даже у самого полезного продукта есть противопоказания, есть они и у манго. Оно может вызвать аллергию, особенно у людей из регионов, где манго не растёт.

Такая реакция может сопровождаться: кожными проявлениями (атопический дерматит, крапивница, отёк Квинке); нарушением функции пищеварительной системы (хейлит, гастрит, колит, гастроэнтерит, синдром раздражённого кишечника); нарушениями функции дыхательной системы (аллергический ринит, бронхиальная астма).

С манго стоит быть осторожнее тем людям, у которых уже есть аллергия на: берёзу; яблоко, грушу, персик; сельдерей, морковь, арахис, перец, анис, тмин; полынь; латекс. Не советуют манго и при проблемах с ЖКТ, потому что оно может раздражать слизистую желудка и поджелудочную железу, вызывая развитие гастрита, панкреатита, особенно при употреблении незрелых плодов. Фрукт также стоит исключить людям, у которых есть непереносимость фруктозы, при синдроме раздражённого кишечника, синдроме избыточного бактериального роста.

Опасно ли импортное манго