Эксперты рассказали о пользе витамина D
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какую роль в жизни человека играет витамин D и в какой пище он содержится.
По словам экспертов, около миллиарда человек в мире живут с недостатком витамина D в крови. Его дефицит - глобальная проблема с последствиями для здоровья.
В Роспотребнадзоре отметили, что витамин D поддерживает здоровье. Так, он помогает организму усваивать кальций и фосфор, так как они нужны для развития, функционирования и поддержания здоровья костей. Кроме того, витамин D снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Также витамин D нужен для работы нервной и иммунной систем организма.
В организме витамин D вырабатывается благодаря воздействию УФ-лучей, который попадают на кожу. Однако их бывает недостаточно, поэтому людям нужно получать его с определенной едой.
В Роспотребнадзоре советуют есть больше жирной рыбы - лосось, сардину, сельдь и скумбрию, а также говядину, печень трески, яичные желтки и сыр.
А недавно врач рассказала, как прием витаминов сказывается на лишнем весе.