Эксперты рассказали о пользе витамина D

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какую роль в жизни человека играет витамин D и в какой пище он содержится.

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По словам экспертов, около миллиарда человек в мире живут с недостатком витамина D в крови. Его дефицит - глобальная проблема с последствиями для здоровья.

В Роспотребнадзоре отметили, что витамин D поддерживает здоровье. Так, он помогает организму усваивать кальций и фосфор, так как они нужны для развития, функционирования и поддержания здоровья костей. Кроме того, витамин D снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Также витамин D нужен для работы нервной и иммунной систем организма.

В организме витамин D вырабатывается благодаря воздействию УФ-лучей, который попадают на кожу. Однако их бывает недостаточно, поэтому людям нужно получать его с определенной едой.

В Роспотребнадзоре советуют есть больше жирной рыбы - лосось, сардину, сельдь и скумбрию, а также говядину, печень трески, яичные желтки и сыр.