Как физическая активность помогает сохранить душевный комфорт

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани Марина Завьялова рассказала о роли физической активности в сохранении душевного комфорта, а также можно ли научиться правильно справляться со стрессом и почему при нем надо заниматься физической активностью.

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По ее словам, внутреннее напряжение и стресс появляются и растут у современного человека из-за больших потоков информации, многозадачности на работе и резких изменений окружающей среды. Справиться с этим, помочь мозгу расслабиться и улучшить настроение помогут физические нагрузки. Врач пояснила:

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- Физическая активность смягчает стресс не только после его возникновения, но и непосредственно в момент нервного напряжения. Поэтому полезными считаются аэробные тренировки в конце рабочего дня.

Медик считает, что при стрессе у человека запускается на полную мощность симпатоадреналовая система, и в крови выделяются гормоны - адреналин и кортизол. Они резко повышают артериальное давление и ритм сердечных сокращений. Марина Завьялова подчеркнула:

- Аэробные физические нагрузки средней интенсивности - ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде, бег - cпособствуют тренировке мышц. Но главное - во время физической активности увеличивается выработка нейромедиаторов, или "гормонов счастья": дофамина, серотонина, эндорфина, а содержание в крови гормона стресса - кортизола - уменьшается. Это позволяет человеку быстрее расслабиться, способствует улучшению настроения и повышению самооценки.

Занятия спортом, по мнению специалиста, помогают справиться с хроническим стрессом и депрессией. Так, два-три раза в неделю нужно ходить в фитнес-зал или бассейн, так как это полезно для здоровья.

Завьялова советует придерживаться легких правил, чтобы наполнить жизнь движением.

Так, дома нужно больше танцевать под любимую музыку, играть с детьми в подвижные игры, чаще выгуливать собаку, гулять вечером перед сном минут 30-40 и работать в саду или во дворе.