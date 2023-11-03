Как физическая активность помогает сохранить душевный комфорт

Как физическая активность поможет сохранить душевный комфорт: мнение врача
Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани Марина Завьялова рассказала о роли физической активности в сохранении душевного комфорта, а также можно ли научиться правильно справляться со стрессом и почему при нем надо заниматься физической активностью.
По ее словам, внутреннее напряжение и стресс появляются и растут у современного человека из-за больших потоков информации, многозадачности на работе и резких изменений окружающей среды. Справиться с этим, помочь мозгу расслабиться и улучшить настроение помогут физические нагрузки. Врач пояснила:
- Физическая активность смягчает стресс не только после его возникновения, но и непосредственно в момент нервного напряжения. Поэтому полезными считаются аэробные тренировки в конце рабочего дня.
Медик считает, что при стрессе у человека запускается на полную мощность симпатоадреналовая система, и в крови выделяются гормоны - адреналин и кортизол. Они резко повышают артериальное давление и ритм сердечных сокращений. Марина Завьялова подчеркнула:
- Аэробные физические нагрузки средней интенсивности - ходьба, плавание, танцы, езда на велосипеде, бег - cпособствуют тренировке мышц. Но главное - во время физической активности увеличивается выработка нейромедиаторов, или "гормонов счастья": дофамина, серотонина, эндорфина, а содержание в крови гормона стресса - кортизола - уменьшается. Это позволяет человеку быстрее расслабиться, способствует улучшению настроения и повышению самооценки.
Занятия спортом, по мнению специалиста, помогают справиться с хроническим стрессом и депрессией. Так, два-три раза в неделю нужно ходить в фитнес-зал или бассейн, так как это полезно для здоровья.
Завьялова советует придерживаться легких правил, чтобы наполнить жизнь движением.
Так, дома нужно больше танцевать под любимую музыку, играть с детьми в подвижные игры, чаще выгуливать собаку, гулять вечером перед сном минут 30-40 и работать в саду или во дворе.
На работе же стоит чаще подниматься по лестнице вместо лифта, гулять во время обеда, каждый час вставать из-за стола и несколько минут ходить в кабинете или коридоре, а также регулярно потягиваться и разминаться за рабочим столом.