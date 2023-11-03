Врачи раскрыли пользу секса хотя бы раз в неделю

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман заявили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о пользе регулярного секса для здоровья. Выпуск доступен на сайте телеканала.

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Гандельман и Малышева отметили, что если заниматься сексом 52 раза в год, то есть хотя бы один раз в неделю, то это положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

«На 20 процентов снижаются риски сердечных катастроф», — привела результаты соответствующих исследований Малышева. Кроме того, добавила специалистка, на 49 процентов снижается риск уйти из жизни из-за других недугов.

Ранее Малышева и врач-офтальмолог Михаил Коновалов раскрыли неожиданную пользу регулярного секса. По их словам, он помогает улучшить зрение на 30-60 процентов.