Тренер назвала преимущества выполнения приседаний

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала преимущества выполнения приседаний. Ее слова приводит Men Today.

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Ротач заявила, что упражнение помогает бороться с лишним весом и ускоряет процесс сжигания жира. Кроме того, приседания укрепляют ноги и сухожилия, увеличивают подвижность и обеспечивают суставы необходимой смазкой, предотвращая их изнашивание, поддерживают тонус нижней части тела и улучшают осанку.

При этом исключить упражнение из программы тренировок лучше тем, у кого есть травмы коленного сустава и позвоночника. Также не рекомендуется выполнять приседания людям с варикозом и проблемами с артериальным давлением.