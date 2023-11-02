Можно ли вскрывать мозоль в домашних условиях

Если вскрыть пузырь с желтоватой жидкостью внутри, дискомфорта в месте травмы станет меньше. Мозоль может сама вскрыться, но в неподходящий момент и в грязных условиях. Так можно подхватить инфекцию, которая замедлит заживление раны.

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Дерматолог, трихолог Lahta Clinic Марина Николаева объяснила «Секрету фирмы», как безопасно вскрыть мозоль.

Мозолями называют изменения кожи, появляющиеся в области сильного и продолжительного трения кожи. Обычно они появляются на участках тела с толстой коже — на ладонях, подошвах, над ахилловым сухожилием.

Ничего ужасного в мозолях нет — это стандартная реакция на повреждение, отметила Николаева. Но если повреждение в результате трения кожи о грубые поверхности довольно сильное, то вместо уплотнения может появиться пузырь.

Как вскрыть мозоль

Сначала стерилизуйте иглу, которой будете прокалывать мозоль. Для дезинфекции можно использовать спиртовой раствор. Убедитесь, что инструмент вскрытия чист и не повреждён. После этого вымойте место с мозолью тёплой водой и мылом.

Обработайте мозоль антисептиком. Если повреждённое место сильно болит, можно использовать обезболивающее местного действия.

«Чтобы вскрыть пузырь аккуратно, нужно надрезать или проколоть его у основания, максимально сохранив покрышку пузыря на поверхности раны. Потребуется обработка кожи антисептиком и после вскрытия — это снизит риск присоединения инфекции в области ранки», — подчеркнул врач.

Не лучше ли будет оставить мозоль?

Можно не вскрывать водяную мозоль, прибегнув к тактике «не трогать и ждать». Но у неё есть свои минусы.