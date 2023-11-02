Что нельзя есть при гастрите, какие продукты нужно употреблять

Людям с хроническим гастритом с особой осторожностью нужно употреблять тыкву, а при обострении недуга необходимо исключить ее, заявил РИА Новости специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников. Какие продукты нельзя употреблять при заболеваниях ЖКТ?

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Какие продукты нельзя есть при гастрите

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Тяжельников обратил внимание, что тыква является полезным овощем, который содержит витамины A, С, E, РР, Т, К, группы В, а также микроэлементы, однако она способна стимулировать моторику желудка. В связи с этим пациентам с гастритом не рекомендуется употреблять ее.

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов сообщил NEWS.ru, что при гастрите нужно исключить из рациона «все вкусное»: жареные, соленые, острые блюда, а также спиртные напитки.

«Гастрит — хроническое воспаление стенки желудка. Воспаление означает запуск защитных механизмов, которые в норме борются с инфекцией. Воспаленные ткани отечны, болят и не работают так, как нужно», — объяснил врач.

Заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) также являются противопоказанием к употреблению варенья, предупредила диетолог Наталия Гридина. Этот продукт способен вызвать обострение гастрита и спровоцировать появление язвы.

«При повышенной кислотности желудка варенье из определенных ингредиентов, например из цитрусов, ананасов и клубники, может повышать кислотность желудка, что может привести к гастриту и язвам», — отметила медик.

Врач-диетолог Михаил Гинзбург также предостерег страдающих гастритом людей от употребления кваса из-за содержания в нем органических кислот, которые могут раздражать слизистую желудка и усиливать проявления заболеваний ЖКТ. Также вредным напитком для желудка является кофе.

«Неважно, холодный кофе или горячий, он будет провоцировать изжогу у тех, кто ею страдает. Еще холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Плюс при постоянном употреблении кофе со льдом возможно обострение гастрита», — рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Какие продукты можно есть при гастрите

Гастроэнтеролог Нарине Сугян в беседе с NEWS.ru отметила, что избежать обострения язвы желудка можно, если соблюдать режим между приемами пищи и питаться дробно.

«Не должно быть больших интервалов. В зависимости от стадии язвы — открытая, закрытая — меняется продуктовый список, то есть диета. Их общий смысл в постепенном изменении структуры потребляемой пищи. Дробное питание эффективно снижает кислотность желудка», — объяснила врач.

По словам опрошенных порталом Medicalnewstoday врачей-диетологов и гастроэнтерологов, при заболеваниях ЖКТ наиболее полезными продуктами является цветная капуста, в которой содержится уничтожающее опасную бактерию H. Pylori вещество сульфорафан, и белокочанная капуста — она содержит витамин U, стабилизирующий уровень pH, что способствует терапии язвы желудка.

Лучшим вариантом перекуса для людей с гастритом или язвой является кисель, заявила диетолог Татьяна Иванникова. Этот напиток положительно влияет на микрофлору кишечника и способствует увеличению роста полезных бактерий.

Врач-терапевт Юлия Паваротная в беседе с NEWS.ru указала, что люди с гастритом должны отдавать предпочтение нежирным видам мяса — говядине, индейке, курице, или рыбе — лососю, карпу, минтаю. Также полезны для них будут отварные овощи, такие как свекла и морковь.