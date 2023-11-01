Почему нужно сократить употребление красного мяса после 50 лет

В пожилом возрасте следует уменьшать употребление красного мяса, так как оно может плохо усваиваться организмом и провоцировать болезни сердца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, на протяжении многих лет ученые со всего мира пытались изучить связь между потреблением красного мяса и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Несмотря на то, что эксперты не пришли к единому заключению, что красное мясо вредит сердечно-сосудистой системе, они заявили, что содержащие в красном мясе холестерин, насыщенные жиры, нитриты и натрий могут негативно влиять на работу сердца, — пояснила Соломатина.

Она уточнила: несмотря на возможный вред красного мяса, людям после 50 лет полностью отказываться от него не стоит.

— Пожилым людям нужно просто ограничить себя в чрезмерном употреблении мясных продуктов. Но полностью исключить я бы не рекомендовала. Дело в том, что недостаточное потребление белка для них не менее важно: это компенсирует возрастную потерю мышечной массы и силы, — пояснила собеседница «ВМ».

В то же время есть исследование, свидетельствующее о том, что при употреблении 1,1 порции мяса в день у возрастных людей риск атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний повышается примерно на 22 процента:

— А это означает, что может начаться нарушение кровотока из-за образовавшихся атеросклеротических бляшек. Кроме того, не исключены различного рода ишемии и инфаркт мозга.

К слову, еще одним поводом отказаться от мясных блюд является тяжелое усваивание продуктов.

— Желудок все-таки с возрастом перестраивается и метаболизм у нас замедляется. Переваривать тяжелые блюда нам становится сложнее, — сказала Соломатина.