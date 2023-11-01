В Роспотребнадзоре напомнили, сколько живет вирус гриппа и как защититься

Гриппом можно заразиться не только воздушно-капельным путем, но и контактно - например, взявшись за поручень в транспорте, а затем прикоснувшись рукой к лицу и глазам.

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От того, как долго вирус остается активным, зависит, сложно ли от него защититься.

В Роспотребнадзоре напомнили, в течение какого времени вирус остается опасным и что нужно делать, чтобы избежать или хотя бы снизить риск заражения.

1. На воздухе при температуре + 22 °C - от 2 до 9 часов.

Если в доме кто-то болеет, нужны влажная уборка (чтобы быстрее оседала пыль) и проветривание помещения. Обычный пылесос (без водяного фильтра), наоборот, лишь поможет вирусам распространяться, так как выбрасывает мельчайшие частицы пыли после фильтра обратно в окружающее пространство.

2. На руках человека - всего 5 минут.

Мыло или антисептик убьют вирус еще быстрее, но даже обычное мытье рук "смоет" вирусы с поверхности рук. Тем не менее, в любом случае в сезон гриппа старайтесь реже прикасаться к лицу.

3. На металле и пластмассе - 24-48 часов.

Именно поэтому нужно чаще обрабатывать антисептиком гаджеты. Ведь даже взявшись за ручку в транспорте или сняв деньги в банкомате, а потом поговорив по мобильному телефону, вы можете подхватить не только грипп, но и другие инфекции.

4. В холодильнике (где температура +2…+ 4 °C) - до 7 суток.

Распаковав покупки из супермаркета, позаботьтесь о том, чтобы все пластиковые упаковки и пакеты были чистыми.

5. На изделиях из ткани (одежда, полотенца, постельное белье и т. д.) - до 11 суток.