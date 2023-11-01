Как правильно сморкаться, чтобы не оглохнуть

Врач Зайцев: неправильное сморкание может привести к гнойному менингиту. Некоторые считают, что, чем сильнее отсморкнуться, тем лучше: слизь быстрее выйдет из носа. Это в корне неверный подход, который может стоить вам здоровья, предупредил к. м. н., врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев. Он рассказал, как нужно правильно сморкаться.

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Нос и ухо в человеческом организме тесно связаны, а ещё лор-органы очень нежные и их легко повредить, предупредил врач. При резком сморкании возникает избыточное давление, которое буквально загоняет слизь из носа в ухо, а точнее, в евстахиеву трубу.

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Там развивается отёк, воспаление нарастает буквально за часы. В итоге развивается отит, в ухе появляется жидкость, которая превращается в гной. Это уже острый средний гнойный отит, который приводит к разрыву барабанной перепонки. Он, в свою очередь, чреват проблемами со слухом — если дырка в перепонке не заживёт.

Не менее печальный сценарий, если воспалительные гнойные массы прорвутся не наружу, а внутрь уха. Тогда это всё отправится прямиком в головной мозг, и разовьётся вторичный гнойный отит.

Как не допустить такого исхода? Во-первых, ни в коем случае не надо сморкаться резко, посоветовал Зайцев. Ориентируйтесь на собственные ощущения: если на фоне сморкания вы слышите в голове какие-то нездоровые звуки, бульканье или хлюпанье, у вас закладывает ухо — это тревожный сигнал.

В этом случае нужно закапать в нос сосудосуживающие капли так, чтобы раствор попал в носоглотку. Потом закапать ушные капли, чтобы обезболить. Можно сделать пневмомассаж барабанной перепонки с помощью спринцовки, но только если вы владеете такой техникой.

Если после этого вам не стало лучше — бегом к врачу. Счёт тут идёт на часы. Затянете с визитом к доктору на пару дней — можете навсегда заработать проблемы со слухом, предупредил врач в беседе с «Аргументами и фактами».