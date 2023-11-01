Стоматолог перечислил лучшие и худшие методы отбеливания зубов

Доктор Майкл Вей рассказал, какие методы отбеливания зубов считаются безопасными, а от каких лучше отказаться.

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Лучшие методы

Полоски для отбеливания зубов. Эти тонкие полоски содержат отбеливающий раствор на основе перекиси. Он помогает убрать пятна и устраняет обесцвечивание.

Отбеливающая зубная паста. В её состав входят абразивы и специальные химические вещества, которые удаляют пятна с зубов.

Лазерное отбеливание. Один из наиболее эффективных методов отбеливания.

Худшие методы

Полоскание рта маслом. Иногда рекомендуется полоскать рот одной столовой ложкой масла в течение 20 минут. Считается, что это избавляет от бактерий и токсинов, но нет доказательств, что масло отбеливает зубы.

Пищевая сода. Она совсем неэффективна в плане отбеливания и может повредить зубную эмаль.

Уголь. Древесный уголь - популярный выбор для естественного отбеливания зубов. Однако он способен повредить эмаль.